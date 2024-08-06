sonyazhytkova .6 августа, 2024 17

Наступна частина серіалу вийде в середу, 16 жовтня. У новому сезоні Джейсон Сігел знову з’явиться на екранах у ролі терапевта Джиммі, який переживає значні зміни у своєму житті.

"Shrinkage" розповідає про Джиммі, який, зіштовхнувшись із особистою трагедією, починає порушувати професійні стандарти і відверто висловлювати свої думки клієнтам. Ігноруючи встановлені норми і етичні принципи, він радикально змінює життя оточуючих, а також своє власне.

Окрім Джейсона Сігела, у серіалі знімаються Гаррісон Форд, Кріста Міллер, Джессіка Вільямс, Лукита Максвелл, Майкл Урі, Люк Тенні і Тед МакГінлі. Як раніше повідомлялося, у другому сезоні з'явиться Брейт Голдстін (з "Ted Lasso") у секретній ролі.

Серіал був створений переможцями премії Еммі Біллом Лоуренсом і Брейт Голдстіном, а також Джейсоном Сігелом. Виробництвом телшоу покладено на Warner Bros. Television.

Джерело: Deadline