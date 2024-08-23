sonyazhytkova .23 августа, 2024 6

Кримінальний серіал "Criminal Record", з участю Пітера Капальді та Каш Джамбо, отримав підтвердження на зйомки другої частини на платформі Apple TV+.

Трилер, створений Полом Рутманом, продовжить напружену сюжетну лінію знову з участю детективів Деніела Хегарті (Пітер Капальді) і Джун Ленкер (Каш Джамбо). У новому сезоні Джун, як старший офіцер, буде розслідувати наслідки атаки ультраправих на політичний мітинг, що призведе до трагічної загибелі молодого чоловіка. Відчуваючи провину за те, що сталося, Джун вирушить на пошуки вбивці, сподіваючись на допомогу від Деніела Хегарті, який тепер займає важливу роль у світі поліцейської розвідки. Щоб залучити його до розслідування, Джун буде змушена вступити в небезпечну угоду.

Перший сезон "Criminal Record", що складався з восьми епізодів, вийшов на Apple TV+ 10 січня 2024 року і завершився 21 лютого серією "Carla", режисером якої став Шон Джеймс Грант.

У першому сезоні також з’явилися Зої Ванамейкер, Чарлі Кріда-Майлз, Кеті Тайсон, Стівен Кемпбелл-Мур та Шон Дулі. Крім того, у кількох епізодах взяли участь Діонн Браун, Том Маутчі, Айша Калі, Джордан Неш, Джорджія Річ, Разаак Кукої та Мейзі Айрес.

Джерело: Deadline