sonyazhytkova .17 июля, 2024 7

Успішний серіал, у якому також знімаються Мікаела Жае Родрігес, Нейт Факсон, Рон Фанчес та Джоел Кім Бустер, повертається на екрани з новим сезоном.

Apple TV+ замовив третій сезон комедії "Loot", головною зіркою та виконавчим продюсером якої є Майя Рудольф. Вирішено продовжити серіал через сім тижнів після завершення другого.

Сюжет серіалу розгортається навколо Моллі Веллс (Рудольф), яка після розлучення з чоловіком-генеральним директором технологічної компанії (Адам Скотт) вирішує спрямувати свої зусилля на благодійний фонд і роздати більшу частину свого статку. У шоу також грають Мікаела Жае Родрігес, Нейт Факсон, Рон Фанчес, Джоел Кім Бустер, Меґан Фей та Стефані Стайлз.

Другий сезон було майже завершено, коли минулорічні страйки сценаристів та акторів зупинили виробництво.

"Loot" також розвиває романтичну лінію між Моллі та Артуром, роль якого виконує Нейт Факсон, і він сподівається, що їхні стосунки у третьому сезоні знайдуть щасливий фінал.

Джерело: Нollywoodreporter