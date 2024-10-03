sonyazhytkova .3 октября, 2024 1

У серіалі Фаррелл втілює образ Джона Шугара, приватного детектива з Лос-Анджелеса, який поринає у таємничу справу про зникнення Олівії Сігел - улюбленої онуки впливового голлівудського продюсера Джонатана Сігела.

Перший сезон завершується несподіваним поворотом, що вносить нові акценти в уже заплутану та похмуру сюжетну лінію.

у другому сезоні Джон Шугар повертається до Лос-Анджелеса, щоб взятися за нову справу про зникнення, при цьому продовжуючи шукати відповіді щодо долі своєї пропалої сестри. Спочатку серіал планувався як обмежена восьмисерійна історія, сценарій якої написав Марк Протосевіч, автор "Я – легенда", а режисером виступив Фернандо Мейрельєс. На даний момент серіал має рейтинг 81% на Rotten Tomatoes.

Виконавчі продюсери Одрі Чон і Саймон Кінберг висловили свою радість, що глядачі по всьому світу полюбили "Sugar" та з нетерпінням чекають другого сезону. Вони подякували партнерам з Apple за підтримку, шоураннеру Семові Кетліну, талановитому Коліну Фарреллу та, звісно, своїм глядачам. Команда з нетерпінням чекає, коли Джон Шугар знову приступить к розслідуваннями.

У складі акторів також можна побачити Кірбі, Емі Райан, Дениса Бутсикараса, Алекса Ернандеса, Джеймса Кромвелла, Нейта Корддрі, Ліндсі Пулсіфер, Анну Ганн, Мігеля Сандовала, Елізабет Анвейс, Джейсона Батлера Харнера, Масі Фурлана, Адріана Мартінеса та Сідні Чандлер.

Джерело: Gamesradar