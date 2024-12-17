sonyazhytkova .17 декабря, 2024 8

Прем'єра серіалу відбулася у 2023 році, і він базується на популярній трилогії Х'ю Гоуї. У центрі сюжету — інженерка Джуллієт Ніколс (Ребекка Фергюсон), яка живе в антиутопії, де існує гігантський підземний бункер з 144 рівнями.

Хоча другий сезон серіалу "Бункер" ще триває, фанати можуть бути спокійні — історія продовжиться до четвертого сезону. Це дозволить творцю Грему Йосту завершити адаптацію трилогії Х'ю Гоуї, що складається з книг "Шерсть", "Зміщення" та "Пил".

Спочатку планувалося, що серіал охопить лише матеріал оригінальних романів, без додаткових розширень. Тепер, коли Apple затвердила продовження, Йост радий можливості подарувати глядачам гідне завершення:

"Це був неймовірно цінний досвід адаптувати ці епічні романи разом із партнерами з Apple. Ми раді, що зможемо розповісти повну історію на екрані в чотирьох сезонах. В останніх двох сезонах ми плануємо задовольнити глядачів, розкриваючи всі таємниці, що ховаються за стінами бункера".

Незважаючи на схвальні відгуки критиків, які оцінили серіал на 92% на Rotten Tomatoes, фанати розділилися в оцінках. Деякі відзначають, що серіал інколи здається "повільним", в той час як інші захоплюються грою Ребекки Фергюсон, але відзначають, що сюжет місцями відходить від оригінальних книг. Це стосується, зокрема, фіналу другого сезону, який, за словами творця серіалу Грема Йоста, міститиме несподіваний поворот, що не має аналогу в романах.

Ребекка Фергюсон , продовжує вражати виконанням ролі Джуллієт, яку багато хто вважає "рятівною силою" серіалу. Сильний акторський склад, зокрема Тім Роббінс, Рашида Джонс і Девід Ойелоуо, додає шоу особливого колориту. Фергюсон з нетерпінням чекає на завершальні два сезони, обіцяючи, що вони принесуть глядачам глибоке та задовільне завершення історії.

Випуск останніх п'яти епізодів другого сезону триватиме до 17 січня 2025 року, а дата початку виробництва третього поки не оголошена.

Джерело: Мovieweb