sonyazhytkova .7 марта, 2025 9

Трейлер нової серії знайомить нас з колоритним головним героєм, якого втілює Девід Оєлово, що також став виконавчим продюсером проєкту. Його роль обіцяє бути справжнім відкриттям, яке змусить глядачів не відриватись від екрана.



Сюжет розгортається навколо Гемптона Чемберса (Девід Оєлово), чоловіка, що тільки-но вийшов з в'язниці і має амбітний план зробити свою родину знаменитою в Чатсворті. Його інноваційний винахід — дриль, що самозагострюється під час роботи, має стати його квитком до нового життя. Гемптон переконаний, що залишив злочинне минуле позаду і тепер на правильному шляху.

Дія серіалу переносить нас у 1969 рік, до Сан-Фернандо-Веллі, де ексцентрична родина Чемберсів прагне втілити свої мрії, навіть якщо вони здаються надто амбітними. Повернення Гемптона після довгого ув'язнення змінює динаміку родини: його відсутність дозволила дружині Асторії (Сімона Міссік) та синам Ейнштейну (Еван Елісон) і Гаррісону (Джахі Ді’Алло Вінстон) побудувати власне життя, але тепер, коли він повертається, все стає по-новому.

Окрім Оєлово, у серіалі зіграли Бокім Вудбайн, Джеремі Бобб, Луїс Канселмі, Джулієн Герон, Джилалі Рез-Калла, Луїс Феррейра, Томас Бодуан, Кайл Мак, Джон Ортіс та Адам Біч.

Прем'єра "Government Cheese" відбудеться 16 квітня на Apple TV+, де глядачі зможуть побачити одразу чотири епізоди. Наступні серії виходитимуть щосереди до 28 травня.

Джерело: Deadline