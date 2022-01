Таня Гончаренко .21 января, 2022 6

Сериал "WeCrashed" ("Не сработало") с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй обзавелся первым официальным трейлером, который опубликован на Ютуб-канале Apple TV.

Драматический мини-сериал основан на подкасте "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork от Wondery" ("Не сработало: взлет и падение WeWork") в котором обсуждалась история успехов и неудач компании WeWork - крупнейшей в мире сети коворкингов.

"WeCrashed" расскажет об основателе WeWork Адаме Неймане, чей стартап в кратчайшие сроки стал крупной корпорацией оценивающейся в 47 миллиардов долларов.

Главные роли исполнили Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. Шоураннерами сериала выступили Дрю Кревелло и Ли Айзенберг.

Премьера восьмисерийного проекта запланирована на 18 марта этого года.