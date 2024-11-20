sonyazhytkova .20 ноября, 2024 7

Тизер нового комедійного телешоу "Студія" обіцяє яскраву та напружену подорож світом кіно. Перші два епізоди стануть доступні вже 26 березня, а наступні виходитимуть щосереди до 21 травня.

У центрі сюжету — Метт Ремік, якого втілює Сет Роген, новий керівник Continental Studios, що переживає важкі часи. Кіноіндустрія намагається зберегти свою актуальність, а Метт із командою, яка переживає внутрішні суперечності, борються не лише з особистими сумнівами, а й з амбіційними митцями та жорстокими корпоративними босами, намагаючись створити фільм, що справить враження. Зйомки, маркетингові зустрічі й кастинг — кожен етап може стати як сходинкою до великого успіху, так і причиною кар'єрного краху. Для Метта це робота, до якої він йшов усе своє життя, але вона може його знищити.

Окрім головної ролі, Роген також виступає автором сценарію, режисером і виконавчим продюсером, працюючи над проєктом разом з Еваном Голдбергом, Пітером Хайком і Олексом Грегорі, які є творцями серіалу і вносять свій творчий внесок, обіцяючи поєднання таланту та креативу на кожному етапі.

Джерело: Deadline