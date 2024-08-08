sonyazhytkova .8 августа, 2024 10

Перший трейлер до нового обмеженого серіалу з семи епізодів, створеного оскароносним Альфонсо Куароном як режисером і сценаристом.

"Застереження" занурює нас у світ журналістки Кетрін Рейвенскрофт, роль якої виконує Кейт Бланшетт. Її кар'єра побудована на викритті таємниць інших, але все кардинально змінюється, коли вона отримує роман від анонімного автора, де описується її власне життя. Ця книга розкриває темні таємниці Кетрін, які загрожують зруйнувати її стосунки з чоловіком Робертом (Саша Барон Коен) та сином Ніколасом (Коді Сміт-МакФі). Щоб захистити свою сім'ю та свою репутацію, Кетрін повинна будь-якою ціною знайти автора цього небезпечного твору.

Прем'єра перших двох епізодів серіалу запланована на 11 жовтня, а нові серії виходитимуть щоп’ятниці до 15 листопада.

Окрім Кейт Бланшетт і Кевіна Клайна, до акторського складу також приєднаються Леслі Менвілл, Луїс Партрідж, Лейла Джордж і Хоєон, а роль оповідачки виконуватиме Індіра Варма.

Джерело: Deadline