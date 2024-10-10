sonyazhytkova .10 октября, 2024 9

Короткий тизер демонструє, що глядачів чекає напружений та сповнений насильства новий сезон, де Джексон Лемб та його команда знову зіткнуться з небезпечними викликами.

Сюжет серіалу, натхненного романами Міка Геррона "Slough House", розгортається навколо Джексона Лемба (Гері Олдман), який очолює групу невдах із MI5, що були відсторонені через серйозні кар'єрні помилки. Їхнє буденне життя різко змінюється, коли вони опиняються в центрі небезпечних змов, що загрожують безпеці Великої Британії. П’ятий сезон буде адаптацією книги "London Rules".

Згідно з офіційним описом, головні герої підозрюють свого технічного фахівця Рода Хо, коли він несподівано починає зустрічатися з привабливою дівчиною. Серія химерних подій у Лондоні змушує команду "Повільних коней" з'ясувати, як це пов'язано з новими загрозами. У світі шпигунів існує лише одне правило — завжди дотримуватися "лондонських правил".

У новому сезоні глядачі знову побачать Джек Лоудена, Крістін Скотт Томас, Саскію Рівз, Крістофера Чунга, Еймі-Ффіон Едвардс, Кадіффа Кірвана та Г'юго Вівінга. Шоу, адаптоване сценаристом Віллом Смітом, дебютувало на Apple TV+ у квітні 2022 року і вже встигло отримати замовлення на третій і четвертий сезони ще до виходу другого. Оцінки серіалу на Rotten Tomatoes сягають вражаючих 98%.

Прем'єра п'ятого сезону запланована на 2025 рік.

Джерело: Gamesradar