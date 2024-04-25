sonyazhytkova .25 апреля, 2024 2

Інспірований судовим трилером Скотта Туроу 1990 року, телесеріал від Девіда Е. Келлі, компанії Bad Robot Дж. Дж. Ейбрамса і Warner Bros. TV вийде в світ у середу, 12 червня. Оригінально планувалося дебютувати 14 червня.



У переосмисленій інтерпретації Девіда Келлі,який є юристом за фахом, серіал "Презумпція невинуватості" розкриє теми одержимості, сексу, політики, влади та меж кохання. Головний герой, обвинувачений, буде боротися за збереження своєї родини та шлюбу, ставлячи під сумнів все навколо. До акторського ансамблю, також долучилися Рут Негга, Білл Кемп та Елізабет Марвел.

Девід Келлі виступає як сценарист, виконавчий продюсер і шоураннер серіалу. Ейбрамс і Рейчел Раш Річ є виконавчими продюсерами від Bad Robot. Джилленхол, Дастін Томасон і Шарр Вайт також виступають як виконавчі продюсери. Туроу і Мікі Джонсон є спів-виконавчими продюсерами. Енн Севітський буде режисером і виконавчим продюсером перших двох епізодів. Грег Яйтанес також буде режисером.

Джерело: Deadline