sonyazhytkova .17 апреля, 2024 5

Актриса, яка зіграла поруч з Марго Роббі у стрічці "Барбі" минулого року, приєднується до акторського складу фільму, над яким працює студія Lionsgate під керівництвом Рубена Флейшера.

У сиквелі "Ілюзія обману 3", який довго готувався до виходу, Аріана приєднається до команди акторів, які вже блискуче виконали ролі у попередніх частинах цієї франшизи про грабіжників. Очікується, що до проєкту повернуться багато зірок оригінального складу, таких як Джессі Айзенберг, Вуді Харрельсон, Айла Фішер та Дейв Франко. Щодо Моргана Фрімана та Марка Руффало поки немає чітких відомостей щодо їхньої участі.

Стрічка, яка вже була анонсована під час презентації Lionsgate на CinemaCon минулого тижня, знову поглиблюється в атмосферу ілюзій та інтриг квартету, відомого як "Чотири Вершники".

Аріана Грінблат - одна з найбільш перспективних актрис у світовому кінопросторі, яка успішно виконала ключові ролі у фільмах, таких як "Барбі", "Зоряні війни: Асока" і "Месники: Війна нескінченності". Її приєднання до акторського складу "Ілюзія обману 3" відновлює її співпрацю з Lionsgate. Крім того, Грінблат також зіграє в екранізації відеоігор "Borderlands", прем'єра якої відбудеться 9 серпня.

Джерело: Нollywoodreporter