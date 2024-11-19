sonyazhytkova .19 ноября, 2024 9

Сюжет розповідає про 11-річну детективку, яка розслідує загадкове вбивство у власному будинку.

Аріелла Глейзер, відома за роллю в "White Bird", приєдналася до акторського складу пригодницького фільму "Flavia", де головну роль виконає Мартін Фріман. Їй дісталася роль Офелії де Люс, сестри головної героїні, яку зіграє Моллі Белль Райт. До команди також долучилися Джонатан Прайс і Тобі Джонс.

Фільм створений за мотивами популярної серії романів Алана Бредлі, присвячених пригодам юної детективки Флавії де Люс. У центрі історії — загадкове вбивство в старовинному маєтку, де живе головна героїня. Після того, як її батька звинувачують у злочині, Флавія береться за розслідування, викриваючи приховані сімейні таємниці і стикаючись із справжнім вбивцею.

Проєкт, знятий режисером Бгаратом Наллурі за сценарієм Сьюзен Койн ("Дейзі Джонс" і "Шестеро"), уже привернув увагу глядачів. Його порівнюють із нещодавньою адаптацією BBC та Netflix "Довідник хороших дівчат для вбивств", яка також розповідає про молоду детективку.

Очікуємо прем'єру "Flavia", яка обіцяє бути інтригуючою завдяки динамічному сюжету та загадковій атмосфері британського детективу.

Джерело: Deadline