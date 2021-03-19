Анастасия Лях .19 марта, 2021 4

Вокруг уже оскандалившегося актера разгорелся новый скандал. Теперь Арми Хаммер, звезда «Социальной сети» и «Одинокого рейнджера», публично обвинен в изнасиловании, пишет TMZ.

Напомним, недавно Хаммер стал персоной нон грата в Голливуде из-за обнародованных БДСМ-переписок с фанатками, где он фантазировал на тему испитой во время секса крови и откусанного кусочка плоти. Скандал повлек за собой увольнение актера из нескольких текущих проектов.

Теперь же некая девушка по имени Эффи заявила, что в 2016 году познакомилась с Хаммером в социальных сетях и установила длительную интимную переписку, а при личной встрече в апреле 2017-го в Лос-Анджелесе Хаммер принудил ее к сексу, насиловал четыре часа и бил в процессе.

Адвокат актера настаивает, что имел место обычный секс по обоюдному согласию. Заявление в суд девушка пока что не подала.