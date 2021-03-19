Вокруг уже оскандалившегося актера разгорелся новый скандал. Теперь Арми Хаммер, звезда «Социальной сети» и «Одинокого рейнджера», публично обвинен в изнасиловании, пишет TMZ.
Напомним, недавно Хаммер стал персоной нон грата в Голливуде
Теперь же некая девушка по имени Эффи заявила, что в 2016 году познакомилась с Хаммером в социальных сетях и установила длительную интимную переписку, а при личной встрече в апреле
Адвокат актера настаивает, что имел место обычный секс по обоюдному согласию. Заявление в суд девушка пока что не подала.