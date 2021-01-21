Анастасия Лях .21 января, 2021 5

Звезда фильмов «Социальная сеть», «Одинокий рейнджер», «Зови меня своим именем» оказался в центре скандала, из-за чего актеру пришлось покинуть комедийный проект «Свадьба по залету», сообщает Deadline.

«Свадьба по залету» — предстоящий экшен-ромком , главные роли в котором должны были исполнить Арми Хаммер и Дженнифер Лопес. По сюжету пара собирается пожениться и провести церемонию на экзотическом курорте в компании родных и друзей. Но накануне свадьбы оба понимают, что чувства подугасли. Когда праздник и так испорчен кислыми минами брачующихся, на мероприятие врываются неизвестные с дробовиками (в оригинале «Shotgun Wedding» буквально означает «Свадьба с дробовиком», но в переносном значении это «Свадьба по залету») и берут всех гостей в заложники.

На днях в Сеть попала интимная переписка Арми Хаммера с фанатками, в которой актер описывал различные БДСМ-фантазии вплоть до вампирства и каннибализма. На артиста сходу повесили ярлык садиста, хотя он заверил, что это «просто слова» и «безумство» воспринимать их всерьез.

Тем не менее Хаммеру пришлось уволиться из текущего проекта. И теперь студия Lionsgate, занимающаяся производством «Свадьбы по залету», подыскивает для Лопес другого партнера. В настоящее время наиболее вероятным кандидатом на замену является Джош Дюамель, неоднократно снимавшийся в ромкомах: «Свидание со звездой», «Однажды в Риме», «Жизнь, как она есть».