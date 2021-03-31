Возможно, опиоидный триллер «Трафик», вышедший на экраны в марте этого года, станет последним фильмом с участием Арми Хаммера.
Как сообщает Variety, на днях актер лишился последнего проекта, в котором был задействован. Речь о шпионском
Все это стало следствием обнародованной интимной переписки Хаммера с фанатками, где он высказывал сексуальные фантазии на тему каннибализма и насилия. Позже поступило публичное заявление от девушки, которая познакомилась с артистом в соцсетях, а затем, по ее словам, при личной встречи была жестко изнасилована.
В настоящее время актер находится под следствием.