Анастасия Лях .31 марта, 2021 2

Возможно, опиоидный триллер «Трафик», вышедший на экраны в марте этого года, станет последним фильмом с участием Арми Хаммера.

Как сообщает Variety, на днях актер лишился последнего проекта, в котором был задействован. Речь о шпионском ретро-триллере о холодной войне «Шпион на миллиард долларов», где Хаммер должен был сниматься вместе с Мадсом Миккельсеном. Ранее, напомним, актер был уволен из экшен-ромкома «Свадьба по залету», а затем из игровой картины, посвященной съемкам «Крестного отца».

Все это стало следствием обнародованной интимной переписки Хаммера с фанатками, где он высказывал сексуальные фантазии на тему каннибализма и насилия. Позже поступило публичное заявление от девушки, которая познакомилась с артистом в соцсетях, а затем, по ее словам, при личной встречи была жестко изнасилована.

В настоящее время актер находится под следствием.