Анастасия Лях .1 июня, 2021 2

Потоковый сервис обнародовал статистику просмотров нового фильма Зака Снайдера «Армия мертвецов», зомби-экшена про ограбление казино в Лас-Вегасе .

Как пишет Deadline, за первую неделю лента насчитала 72 миллиона просмотров (напомним, что Netflix засчитывает просмотры тогда, когда они длятся более двух минут). Таким образом, «Армия мертвецов» оказалась в десятке самых просматриваемых релизов стриминга. Она разделила девятое место с научно-фантастической драмой Джорджа Клуни «Полночное небо».

Напомним, фильм рассказывает о зомби-вирусе , поразившем Лас-Вегас , который правительство сделало карантинной зоной, а затем решило уничтожить ядерной бомбой. Прежде чем город грехов взлетит на воздух, команда наемников должна добраться сквозь полчища зомби до здания казино, вскрыть сейф и вынести двести миллионов долларов.

Картина вышла на Netflix 21 мая и не только стала популярной у зрителей, но и удостоилась положительных откликов от критиков.