Как пишет IndieWire, стриминг Netflix официально анонсировал сразу два приквела вышедшего на днях зомби-боевика Зака Снайдера «Армия мертвецов».

Один будет игровым полнометражным фильмом, другой — аниме-сериалом. Первый будет называться «Армия воров», и сам Снайдер описывает его как «Ограбление по-итальянски» в мире зомби. Второй под названием «Армия мертвецов: Потерянный Вегас» расскажет о том, что именно и как привело к возникновению и распространению зомби-вируса.

Оригинальная «Армия мертвецов» — комбинация жанров зомби-апокалипсиса и фильма-ограбления. По сюжету команда наемников отправляется в кишащий ходячими мертвяками Лас-Вегас, чтобы проникнуть в казино и вынести из сейфа двести миллионов долларов. Картина вышла на Netflix 21 мая и получила положительные отзывы от критиков.