Как пишет IndieWire, стриминг Netflix официально анонсировал сразу два приквела вышедшего на днях
Один будет игровым полнометражным фильмом, другой —
Оригинальная «Армия мертвецов» — комбинация жанров
Анастасия Лях .25 мая, 2021 0 6
На фото: Кадр из фильма "Армия мертвецов"
Как пишет IndieWire, стриминг Netflix официально анонсировал сразу два приквела вышедшего на днях
Один будет игровым полнометражным фильмом, другой —
Оригинальная «Армия мертвецов» — комбинация жанров
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