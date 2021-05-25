Анастасия Лях .25 мая, 2021 6

Как пишет IndieWire, стриминг Netflix официально анонсировал сразу два приквела вышедшего на днях зомби-боевика Зака Снайдера «Армия мертвецов».

Один будет игровым полнометражным фильмом, другой — аниме-сериалом . Первый будет называться «Армия воров», и сам Снайдер описывает его как «Ограбление по-итальянски » в мире зомби. Второй под названием «Армия мертвецов: Потерянный Вегас» расскажет о том, что именно и как привело к возникновению и распространению зомби-вируса .