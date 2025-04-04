Арні повертається! Netflix анонсував 2 сезон серіалу "Фубар" з Керрі-Енн Мосс та першим поглядом на нові пригоди

sonyazhytkova .4 апреля, 2025 7

Два роки очікування — і нарешті фанати знову побачать Арнольда Шварценеггера в ролі шпигуна на пенсії, який не збирається тихо зникати зі сцени. Netflix не лише відкрив дату повернення — 12 червня, — а й показав перші кадри нового сезону, де до зіркового складу приєдналася легендарна Керрі-Енн Мосс з "Матриці".

У другому сезоні "Фубара", створеного Ніком Санторою, Арнольд Шварценеггер та Моніка Барбаро повертаються у ролях шпигунського тандему батька й доньки — Люка та Емми Брунер. Після вибухового фіналу першого сезону, коли герої дізналися про подвійне життя одне одного, їм знову доведеться об’єднати сили проти нових загроз.

Цього разу минуле не просто стукає в двері — воно вривається зі всією силою. Колишнє кохання Люка, шпигунка зі Східної Німеччини Грета Нельсо у виконанні Керрі-Енн Мосс, з’являється на горизонті з планами, що можуть зруйнувати світ… або життя головного героя.

Окрім Шварценеггера, Барбаро та Мосс, до акторського складу повернуться Мілан Картер, Фортуна Феймстер, Тревіс Ван Вінкл, Фабіана Уденіо та інші. Як і перший сезон, нова частина складатиметься з восьми серій.

Тож готуйтеся до вибухового літа: вже 12 червня Арні знову у справі, а другуй сезон "Фубара" обіцяє ще більше драйву, шпигунських трюків і комедійних моментів. І хто знає — можливо, цього разу йому доведеться рятувати не тільки світ, а й власне серце.

Джерело: Мovieweb