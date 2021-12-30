Таня Гончаренко .30 декабря, 2021 14

На фото: Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Спустя более 10 лет бракоразводного процесса, Арнольд Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер, - сообщают TMZ

Утверждается, что такое длительное ожидание "юридической точки" в отношениях Шварценеггера и Марии обусловлено сложностями в урегулировании имущественных отношений. На данный момент, Верховный суд Лос-Анджелеса зафиксировал факт развода и наличие всех необходимых для этого документов.

Напомним, причиной развода стала измена актера с экономкой семьи, которая привела к рождению внебрачного ребенка. Арнольд признал сына, как и свою вину.

После разрыва, который случился более 10 лет назад, Шварценеггер и Мария умудрились сохранить дружеские отношения и забыть об обидах.

Арнольд также поддерживает теплые отношения с внебрачным сыном, они вместе тренируются и участвуют в спортивных мероприятиях.