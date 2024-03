sonyazhytkova .13 марта, 2024 11

Святкова комедія "The Man With the Bag", з режисером Адамом Шанкманом за кермом. Автором сценарію є Аллан Райс, а в ролі продюсерів виступають Річсон, Лоуренс Грей, Бен Еверард, Рег Тігерман і Ден Спіло.



У стрічці "The Man With the Bag" розкривається історія, Санта-Клауса, який раптом дізнається, що його магічний мішок був викрадений. Це змушує його звернутися до Венса, колишнього злодюжки та постійним мешканцем списку "неслухняних", щоб разом повернути втрачене. До них також долучається донька Венса та команда ельфів, щоб разом врятувати Різдво.

Шварценеггер, який здивував глядачів на Оскарі минулого вікенду, знову об'єднавшись з партнером по фільму "Близнюки" Денні ДеВіто, зараз грає у серіалі на Netflix "Fubar". Останній раз його можна було побачити на великому екрані у 2019 році в "Terminator: Dark Fate". Легендарний актор раніше вже стикався з різдвяною тематикою у сімейній комедії 1996 року "Jingle All the Way", де він зіграв разом із Сінбадом.

Річсон здобув визнання за роль Джека Річера у серіалі "Річер" на Prime Video. Серед його кінопроєктів - "Форсаж 9" минулого року та "Міністерство нечесної війни" Гая Рітчі, який готується до прем'єри у кінотеатрах наступного місяця від Lionsgate, де також головні ролі виконують Генрі Кавілл та Ейза Гонсалес.

Раніше Amazon вже наголошував на важливості різдвяних фільмів, запрошуючи глядачів на "Candy Cane Lane" від Реджинальда Хадліна минулого року, де Едді Мерфі зіграв головну роль.

Джерело: Нollywoodreporter