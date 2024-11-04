sonyazhytkova .4 ноября, 2024 7

"Інтерстеллар" і досі залишається для багатьох кіноманів найвизначнішим твором Крістофера Нолана. Однак, наскільки науково достовірною є ця кінострічка?

Крістофер Нолан відомий своїм прагненням до наукової точності, і щоб візуалізувати чорну діру максимально реалістично, він залучив фізика-теоретика Кіпа Торна. Але як добре фільм передає будні астронавтів? Щоб це оцінити, астронавтка NASA Ніколь Скотт переглянула ключову сцену і дала свою оцінку точності зображених подій.

Скотт показали момент, де герой Метта Деймона намагається захопити корабель "Ендюранс", підірвавши шлюз. "Це дійсно небезпечна ситуація", — прокоментувала вона. Потім Скотт переглянула сцену, де персонаж Купер, якого грає Меттью Макконахі, стикує шатл "Рейнджер" до стрімко обертового "Ендюрансу" після аварії шлюзу. У критичний момент Купер просить комп’ютерного помічника TARS взяти управління, якщо він знепритомніє.

Скотт прокоментувала цю ситуацію, зазначивши: "Втратити свідомість через надмірне навантаження — це реальний ризик. Ми намагаємося створити такі системи, щоб навантаження було контрольованим, і астронавти залишалися притомними. В цій сцені обертання було надзвичайно швидким, тож навантаження на Купера зростало. Він правильно вчинив, звернувшись до комп'ютера, аби той узяв керування, якщо він знепритомніє. Це справді можлива ситуація, особливо з огляду на те, що у нього не було шолома та системи подачі кисню".

Після перегляду сцени Скотт оцінила наукову точність фільму на 7 із 10. "Для такої екстремальної ситуації сцена була зображена досить реалістично", — зауважила астронавтка. Водночас вона визнала, що саме надзвичайна напруженість моменту найбільше свідчить про вплив голлівудської фантазії.

Джерело: Мovieweb