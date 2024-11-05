sonyazhytkova .5 ноября, 2024 14

Популярний спін-оф культового серіалу "The Walking Dead" вже готується до третього сезону і навіть отримав перший тизер, який, схоже, обіцяє справжню "дику" подорож.

У короткому тизері показано нові пригоди Деріла та Керол. Їхні мандри ведуть через зарослі вулиці, ймовірно, Лондона, де вони зустрічають героя у виконанні Стівена Мерчанта. У відео також з'являється епізод з човном, після якого Деріл опиняється на сухій землі, ймовірно, в Іспанії, де він мчить на своєму мотоциклі. Далі ми бачимо загадкового вершника на коні, який рухається залізничною колією. Звичайно, не обійдеться і без знайомих ходячих мерців.

Новий сезон також поповниться цікавими новими персонажами. До Нормана Рідуса та Мелісси Макбрайд долучаться Олександра Масанкай, Уго Арбуес, Кандела Сайтта, Оскар Хаенада, Едуардо Нор’єга, а також дебютант серіалу Стівен Мерчант.

Хоча точна дата прем'єри поки невідома, очікується, що третій сезон вийде у 2025 році, тож фанатам залишилося чекати зовсім недовго.

Джерело: Gamesradar