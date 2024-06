sonyazhytkova .26 июня, 2024 2

Після того, як актор потрапив під 7-тоний снігохід та отримав серйозні травми грудної клітини, в січні 2023 року. Зірка MCU заявив, що не має сил для тривалих та складних зйомок, через процес одужання.

На подкасті "Smartless", ведучими якого є Вілл Арнетт, Шон Хейс та Джейсон Бейтман, Реннер щиро поділився своїми відчуттями: "У мене просто немає енергії на це. У мене немає пального", - зізнався актор. "Всі мої сили йдуть на відновлення, на моє тіло, на цю реальність. Зараз я не можу грати вигаданих персонажів. Це потребує багато часу та зусиль, щоб щодня підтримувати позитивний настрій, прогресувати та рости".

Зірка серіалу "Мер Кінгстауна" повернувся до зйомок третього сезону та зізнався, що був дуже наляканий: "Я досі намагаюсь жити в реальності, жити. Це було важке рішення для мене. Це було великим викликом для мого психічного стану".

Реннер також зазначив, що іноді йому важко ставитися до акторства серйозно: "Я в ролі, яку добре знаю, і шоу мені теж знайоме, тому було легше повернутися до роботи. Але якщо б це була дуже складна роль, я не зміг би її взяти".

Джеремі Реннер приєднається до Деніела Крейга в наступній частині детективної франшизи "Knives Out". Актор отримав роль у фільмі "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", де також зіграють Керрі Вашингтон, Джош О’Коннор, Кейлі Спейні, Гленн Клоуз та Ендрю Скотт.

Джерело: Deadline