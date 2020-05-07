«Аватар 2»: опубликованы первые фото со съемок в воде

Анастасия Лях .7 мая, 2020 4

Продюсер франшизы Джон Ландау, который недавно выложил фото Сигурни Уивер со съемок сиквелов «Аватара», на этот раз поделился в Фейсбуке снимками подводных сцен.

На фотографиях видно, как режиссер Джеймс Кэмерон инструктирует актеров перед тем, как те погрузятся под воду. В подписи к фото Ландау объясняет, что белые шарики на воде — это штуки, защищающие технику, обеспечивающую «захват движения», от световых бликов на поверхности бассейна.

Напомним, что в продолжениях «Аватара» мы впервые увидим водный мир планеты Пандора, так что подводных съемок в проекте достаточно много, и актеры проходили специальную подготовку, тренировались как можно дольше не дышать под водой и обучались специфике подводной киносъемки.

Что касается сюжета сиквела, подробности хранятся в секрете, но известно, что у героев Сэма Уортингтона и Зои Салданы родится дочь, а Пандору и племя на’ви снова придется защищать от людей.