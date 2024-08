sonyazhytkova .2 августа, 2024 12

Кінокомпанія Universal Pictures здобула права на автобіографічну книгу, яка посіла перше місце у списку бестселерів New York Times.

Режисером фільму стане Джон М. Чу, відомий своєю роботою над "Wicked" та іншими музичними стрічками.

Цей проєкт стане великим випробуванням для будь-якої акторки: він висвітлює шлях багатоплатинової зірки, яка спочатку зійшла з п'єдесталу слави, але повернулася до успіху. Розпочавши свою кар'єру в Міссісіпі та Луїзіані, вона здобула популярність з хітом "...Baby One More Time" у 1990-х і відновила свою славу на початку 2000-х з "Piece of Me" після численних скандалів.

Спірс підписала контракт на написання книги на суму $15 мільйонів у 2022 році, що стало однією з найбільших угод у літературі. Книга висвітлює її шлях до слави, опікунство і здобуту свободу. Джон М. Чу має великий досвід у створенні музичних фільмів, зокрема "Justin Bieber: Never Say Never", "Step Up 2: The Streets" і "In the Heights". Продюсером виступить Марк Платт, який раніше працював з Чу над "Wicked".

Книга "The Woman In Me" розійшлася тиражем понад 2,5 мільйона примірників у США в твердій обкладинці, електронному форматі та аудіокнизі. Аудіокнига, прочитана номінанткою на Оскар Мішель Вільямс і з передмовою від Брітні Спірс, стала найшвидше продаваною в історії Simon & Schuster і очолювала чарт Spotify у 2023 році. Книга миттєво досягла статусу бестселеру New York Times і стала найуспішнішим нон-фікшн виданням Simon & Schuster того року. Всього у світі продано понад 3 мільйони примірників.

Джерело: Deadline