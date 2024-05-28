sonyazhytkova .28 мая, 2024 8

Мартін висловив своє занепокоєння з приводу того, як твори адаптуються для кіно та телебачення, змінюючи оригінал заради новизни.

У своєму останньому блозі автор розповів про труднощі та часті помилки, які виникають у процесі адаптації.

Мартін зазначив, що ця тенденція не тільки продовжується, але й посилюється, що призводить до великої кількості фільмів та серіалів, які навіть не намагаються передати сутність оригінальних текстів. За словами письменника, скрізь можна знайти сценаристів та продюсерів, які прагнуть взяти чудові історії і видати їх за свої.

Критика Мартіна охоплює адаптації творів багатьох легендарних авторів, від Джейн Остін до Дж.Р.Р. Толкіна. Він зазначає, що в індустрії панує установка, яка надає перевагу новизні над вірністю оригіналу, і багато сценаристів та продюсерів вважають, що можуть поліпшити класичні твори.

"'Книга є книгою, фільм є фільмом', - скажуть вони вам, начебто промовляючи щось глибоке. А потім вони перетворюють історію на свою власну... Проте вони ніколи не роблять краще. Дев'ятсот дев'яносто дев'ять разів із тисячі вони роблять гірше. Іноді, однак, нам вдається отримати дійсно хорошу адаптацію дійсно гарної книги, і коли це трапляється, це заслуговує на оплески".

Проте в критиці Мартіна присутні винятки. Він відзначає адаптацію книги Джеймса Клавелла "Сьогун" телеканалом FX як унікальний приклад, де не лише збереглася сутність оригіналу, але й його велич відзначили на екрані. Мартін підкреслює, що автор Клавелл, ймовірно, був би вражений таким підходом, який докладно передав глибину та велич його історичної епопеї.

Джерело: Мovieweb