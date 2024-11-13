sonyazhytkova .13 ноября, 2024 2

Автор відомої серії "Пісня льоду та полум’я", на якій ґрунтується популярний серіал "Гра престолів", поділився інтригуючою новиною про можливу співпрацю з актрисою, що виконала роль Арії Старк.

У своєму блозі Джордж Мартін поділився враженнями від зустрічі з Мейзі Вільямс у Лондоні, де вони разом насолоджувалися піцою та пастою. "Ми багато говорили, але краще не вдаватися в деталі, щоб не наврочити", — зазначив автор, натякаючи на можливу співпрацю, яка може стати справжнім відкриттям. Однак він не розкрив, чи має це стосунок до продовження "Гри престолів", де Вільямс виконувала роль непереможної Арії Старк.

Тим часом керівник HBO Кейс Білоїс підкреслив важливість співпраці з Мартіном у рамках численних проєктів всесвіту "Гри престолів".

"Він для нас надзвичайно важливий, хоча співпраця з ним іноді нагадує створення шлюбу, що не завжди обходиться без труднощів", — поділився він.

HBO вже анонсувала третій сезон "Дому дракона", а також працює над новим приквелом "Лицар семи королівств", до якого приєднаються нові актори, зокрема Пітер Клаффі, Декстер Сол Анселл та інші. Водночас Кейс Білоїс повідомив, що проєкт із Кітом Герінгтоном про Джона Сноу більше не розробляється, хоча не виключає можливості його відродження в майбутньому.

Джерело: Deadline