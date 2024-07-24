sonyazhytkova .24 июля, 2024 4

MovieWeb нещодавно поспілкувався з телевізійним сценаристом Шерманом Пейном напередодні прем'єри його нового серіалу "Імператор океанського парку", який зараз доступний на MGM+.

Раніше Шерман Пейн працював сценаристом і редактором історій у серіалі "Спадок", який входить до вампірського всесвіту "Щоденників вампіра". Враховуючи нещодавнє бажання Джулі Плек розширити цю історію, інтерв'юер поцікавився у Пейна, чи хотів би він знову повернутися до легендарної франшизи.

"Я обожнюю Джулі, вважаю її фантастичною сценаристкою та продюсеркою", – розповів Пейн MovieWeb. "Мені пощастило працювати з Джулі Плек, а також з Джоном Веллсом [на 'Безсоромних']. Ці люди навчили мене, як керувати шоу".

Він також додав:

"Джулі створила всесвіт 'Щоденників вампіра', який, на мою думку, може підтримати безліч нових спін-оффів. Це настільки багата на події ідея, і вона дійсно розуміє, що потрібно її фанатам. Це в неї в крові. І тому, якщо вона буде керувати цим всесвітом, я думаю, він може існувати вічно. І, якщо Джулі захоче зв'язатися зі мною, щоб зробити 'чорну версію' 'Щоденників вампіра', я готовий до цього".

Джерело: Мovieweb