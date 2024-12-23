sonyazhytkova .23 декабря, 2024 17

Авторка висловила підтримку актрисі, яка подала позов проти режисера екранізації її роману Джастіна Балдоні, звинувативши його у сексуальних домаганнях на знімальному майданчику та помсті після того, як вона відкрито заявила про його неналежну поведінку.

На своїй сторінці в Instagram Гувер звернулася до Лайвлі, яка виконала головну роль у фільмі за її романом. У своєму пості, де вона позначила Лайвлі та додала посилання на новину про судову справу, письменниця написала:

"Ти завжди була чесною, доброю, підтримуючою і терплячою з того дня, як ми познайомилися. Дякую, що залишаєшся тією чудовою людиною, якою ти є. Ніколи не змінюйся. Ніколи не зів'ядай".

Раніше Лайвлі звинуватила режисера, його продюсерську компанію Wayfarer Studios та інших учасників знімального процесу в сексуальних домаганнях і спробах зруйнувати її репутацію після того, як вона виступила проти їхньої поведінки.

"Я сподіваюся, що мій юридичний крок допоможе викрити ці небезпечні тактики помсти та захистить тих, хто ризикує постраждати за те, що говорить правду", — зазначила Лайвлі у заяві для Deadline.

Адвокат Балдоні, Брайан Фрідман, назвав звинувачення "повністю хибними, безпідставними та спрямованими на публічне знищення його репутації". Проте у 80-сторінковій скарзі, поданій до Департаменту цивільних прав Каліфорнії, Лайвлі детально описала ворожу атмосферу на зйомках, що майже зірвала виробництво фільму, а також цілеспрямовану інформаційну кампанію проти неї.

За словами актриси, Балдоні та його компанія Wayfarer за допомогою PR-агентства The Agency Group PR LLC (TAG) організували складну медіа-стратегію з метою дискредитації її заяв. У скарзі також наведено численні повідомлення, які вказують на маніпуляції в ЗМІ та соціальних мережах, спрямовані на формування вигідного для Балдоні наративу.

У справі згадуються такі відомі імена, як чоловік Лайвлі Райан Рейнольдс та її подруга Тейлор Свіфт, а також зазначається про втручання у публікації видань New York Post, Daily Mail та інших. Експерти вважають, що це лише початок судового процесу, якщо сторони не дійдуть до мирової угоди.

Позов Лайвлі також підкреслює важливість ролі соціальних мереж у сучасних PR-кампаніях, які впливають на репутацію знаменитостей, формуючи громадську думку за допомогою як фактів, так і вигаданих історій.

Джерело: Deadline