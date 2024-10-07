sonyazhytkova .7 октября, 2024 15

Акторка попереджає фанатів про нову жорстоку версію "Stormfront" у спінофі "Vought Rising", який незабаром має з’явитися на екранах.

Хоча Ая Кеш зізналася, що поки не знають, коли розпочнуться зйомки, вона поділилася своїми враженнями від сценаріїв, які вже прочитала. "Я ознайомилася з двома сценаріями, і вони неймовірно хороші. Але більше нічого сказати не можу", — розповіла вона у розмові з ComicBook, обговорюючи свою нову сатиру на супергеройську тематику "The Franchise", прем'єра якої відбудеться в неділю на Max.

У липні стало відомо, що Prime Video дав зелене світло на виробництво спінофу "Хлопаків", про що Ая Кеш і її колега Дженсен Еккл оголосили на Comic-Con. Шоураннер Пол Греллон і виконавчий продюсер Ерік Кріпке окреслили сюжетну основу спінофу як заплутане вбивче розслідування, що розкриває витоки компанії Vought у 1950-х роках, перші досягнення Soldier Boy (Еккл) та хитромудрі плани супергероїні Stormfront (Кеш), яка тоді ще носила ім’я Клара Вот.

Продюсери обіцяють глядачам захоплюючий і кривавий епос, наповнений інтригами та небезпечними пригодами, що торкається теми Compound V.

Stormfront вже з’являлася в другому сезоні "Хлопаків", тоді як Soldier Boy дебютував у третьому. Soldier Boy — це перший американський супергерой, який не страіє, створений Фредеріком Вотом під час Другої світової війни. Stormfront стала його першим успішним тестовим об'єктом для Compound V і вийшла за нього заміж, перш ніж вони переїхали до США.

Поки основний серіал готується до п’ятого та фінального сезону, на платформі Prime також заплановано анімаційний спіноф "Хлопаки: Диявольське" та проєкт, що досліджує студентське життя, "Gen V". Водночас Дієго Луна та Гаель Гарсія Берналь виступають виконавчими продюсерами спінофу "Хлопаки: Мексика", який створюється за сценарієм Гартета Дуннет-Алкосера з "Блакитного жука".

Джерело: Deadline