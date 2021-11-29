Таня Гончаренко .29 ноября, 2021 8

Старт продаж билетов на премьерные сеансы экранизации комиксов Marvel "Человек-Паук 3: нет пути домой" обрушило серверы крупнейших продавцов - сообщает Comic Book.

Множество фанатов фильма были в диком предвкушении начала продаж билетов на самый ожидаемый фильм зимнего сезона. Как только билеты поступили в продажу, количество допустимых запросов было настолько превышено, что сайты крупнейших американских компаний AMC, Regal, Fandango и Alamo Drafthouse стали недоступны.

Конечно, в скорем времени работоспособность серверов была восстановлена, но многие покупатели утверждают, что технические неполадки случаются до сих пор.

Такой ажиотаж вполне объясним, ведь ожидается, что "Человек-Паук 3" может стать первым голливудским кинопроектом времен пандемии, которому удастся преодолеть отметку в 100 миллионов долларов в домашнем прокате уже в первый уик-энд.