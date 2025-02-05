sonyazhytkova .5 февраля, 2025 5

Після більш ніж 20-річної перерви Сара Мішель Ґеллар знову приміряє легендарний образ Баффі Саммерс у сиквелі "Баффі – переможниця вампірів". Проєкт уже отримав замовлення на пілотний епізод.

Hulu завершує угоду щодо виробництва, а режисерське крісло займе Хлої Чжао ("Вічні"). Над сценарієм працюють сестри Нора та Лілла Цукерман ("Poker Face"). Поки що невідомо, чи приєднаються до нового проєкту інші актори з оригінального складу, але їхня недавня співпраця над аудіоверсією "Баффі" вселяє оптимізм. За даними інсайдерів, найближчим часом розпочнеться робота сценарної кімнати, що свідчить про серйозні наміри Hulu перетворити цей пілот на повноцінний серіал.

Культова історія про дівчину, якій судилося стати мисливицею на вампірів і захищати світ, уперше вийшла на екрани в 1997 році й протрималася сім сезонів. Разом із Сарою Мішель Ґеллар у серіалі знімалися Алісон Ганніган, Девід Бореаназ, Джеймс Марстерс, Карізма Карпентер і Ніколас Брендон.

Колись Ґеллар сумнівалася, що "Баффі" можна повернути без шкоди для її спадщини, проте успішні приклади інших перезапусків змусили її переглянути свою позицію. Незабаром після цього й почалися переговори про її повернення.

Джерело: Gamesradar