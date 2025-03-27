sonyazhytkova .27 марта, 2025 11

Світло рампи знову падає на легендарну "Баффі — переможницю вампірів". Перезапуск культового серіалу для Hulu поступово набирає обертів, а нові деталі обіцяють ще більше інтриг.

Схоже, що Сара Мішель Ґеллар повернеться до своєї ролі, але не так, як очікували фанати, а також стало відомо, хто стане новою Винищувачкою.

Ґеллар уперше перевтілилася в Баффі Саммерс ще 1997 року й залишалася в цьому образі аж до завершення серіалу у 2003-му. Тепер же, у продовженні історії, її героїня відійде на другий план, виконуючи роль наставниці для юної мисливиці на вампірів на ім’я Грейсі. Вона, разом із новими учасниками команди "Скубі", допомагатиме шістнадцятирічній Нові — новій Винищувачці, яку описують як дуже розумну, але дещо відлюдькувату дівчину. Ще одним членом групи стане Г’юґо — самопроголошений ґік із заможної родини.

Хоча Hulu поки що замовив лише пілотний епізод і кастинг ще триває, зйомки вже на горизонті. Постановкою займеться оскароносна Хлої Чжао ("Земля кочівників"), а сценарій пишуть сестри Нора та Лілла Цукерман ("Покерфейс", "Агенти Щ.И.Т.").

Сама Ґеллар спершу сумнівалася, що історія Баффі може повернутися, але її переконали продюсер Ґейл Берман і режисерка Чжао. Тепер акторка визнає: процес йде швидше, ніж вона очікувала. Проте до повноцінного сезону ще далеко — попереду кастинг, зйомки пілота та рішення студії, чи отримає проєкт зелене світло.

Поки що залишається лише чекати новин і, звісно, переглядати оригінальні сім сезонів "Баффі". Адже, хто б не стояв на сторожі людства, легенда про Винищувачку вампірів ніколи не згасне.

Джерело: Мovieweb