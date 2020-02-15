Анастасия Лях .15 февраля, 2020 0

К проекту, посвященному жизни и творчеству короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, присоединился актер Руфус Сьюэлл, сообщает Variety.

Сьюэлл исполнит роль отца главного героя. Отметим, что ранее стало известно, что образ матери Пресли воплотит Мэгги Джилленхол, а менеджера сыграет Том Хэнкс. Самого же «короля» изобразит молодой артист Остин Батлер, снимавшийся в сериалах «Хроники Шаннары» и «Дневники Кэрри».

В режиссерском кресле музыкального байопика находится Баз Лурман, известный по фильмам «Ромео+Джульетта», «Мулен Руж», «Австралия», «Великий Гэтсби». Сообщается, что акцент в сценарии сделан на взаимоотношениях Пресли с менеджером, так что у Хэнкса значимая партия.

Съемки должны стартовать уже этой весной, а релиз намечен на осень 2021.