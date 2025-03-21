sonyazhytkova .21 марта, 2025 8

Студія Lionsgate випустила трейлер спінофа культової франшизи "Джон Вік" , де Ана де Армас у ролі смертельно небезпечної кілерши покаже, що означає справжня помста.

У трейлері звучить моторошна легенда про Кікімору — духа, який карає тих, чиє серце сповнене темряви, і захищає невинних. Ця історія перегукується з долею Єви (Ана де Армас), яка на шляху до помсти не зупиняється ні перед чим. Та Руська Рома, очолювана героїнею Анджеліки Г’юстон, має свої плани — і щоб зупинити небезпечну кілершу, вона кидає їй у бій найсильнішого суперника.

Джон Вік стає останньою перешкодою для Єви, і їхня зустріч перетворюється на жорстоке протистояння, де кожен постріл — це вибір між життям і смертю.

Окрім де Армас і Рівза, у фільмі з’являться Норман Рідус ("Ходячі мерці"), Ієн МакШейн (незмінний Вінстон Скотт) та покійний Ленс Реддік у своїй останній ролі швейцара готелю "Континенталь" — Харона. Події розгортатимуться між третім і четвертим фільмом франшизи, тож відповіді на фінал "Джона Віка 4" чекати не варто.

"Балерина" вийде в кінотеатрах 6 червня 2025 року.

Джерело: Gamesradar