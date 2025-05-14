sonyazhytkova .14 мая, 2025 0

На фото: Ана де Армас та Кіану Рівз

У трейлері Ана де Армас у ролі безжальної танцівниці-вбивці, а також камео Кіану Рівза та Ієна МакШейна гарантують нам видовищне продовження історії підпільного світу кілерів.

Події "Балерини" розгортаються між третім і четвертим фільмом основної франшизи — одразу після кульмінаційних подій "Джон Вік 3". У центрі — Єва Макарро (Ана де Армас), молода дівчина, яка починає тренування в таємничій організації Руська Рома — тій самій, яку ми бачили у фільмах з Віком. Але замість звичного шляху балерини, її чекає школа смертоносного мистецтва.

До проєкту долучились справжні легенди: Анжеліка Г'юстон повертається в ролі суворої наставниці Руської Роми, Ланс Реддік з’явиться у своєму культовому образі керівника готелю "Континенталь" — зйомки завершились ще до його смерті, Кіану Рівз, Ієн МакШейн — звичні обличчя франшизи, Гебріел Бірн, Каталіна Сандіно Морено, Норман Рідус — додають зіркової ваги й нової динаміки.

З першого кадру трейлеру видно: "Балерина" — не просто ще один бойовик. Це витончена, жорстка і кривава історія помсти, де балет — це зброя, а кожен рух може стати смертельним.

"Балерина" вийде в український прокат 4 червня 2025 року.