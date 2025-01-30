sonyazhytkova .30 января, 2025 5

Стрімінговий сервіс Sky опублікував трейлер третього сезону популярного телешоу "Банди Лондона". Прем’єра очікується вже в березні.

У нових епізодах серіалу на глядачів чекають ще жорстокіші сутички, несподівані альянси та запеклі протистояння. Ситуація загострюється, коли заражена партія кокаїну призводить до масових жертв. Колишній поліцейський під прикриттям, а тепер потужний злочинець Елліот Картер (Сопе Дірісу) намагається утримати контроль над кримінальним світом разом із родиною Думані, але нові загрози руйнують їхні плани.

До своїх ролей повертаються Дірісу та Джо Коул, що грає Шона Воллеса. Серед нових облич – Ендрю Коджі, Річард Дормер і Т’Ніа Міллер, а також Філ Деніелс, Рут Шин і Мет Фрейзер.

Готуйтеся до нового етапу кримінальних війн у Лондоні, де кожен крок може стати фатальним.

Джерело: Deadline