sonyazhytkova .12 мая, 2025 6

Хітова кримінальна драма, що зібрала мільйони переглядів на BBC iPlayer, повертається з другим сезоном. Події серіалу розгортаються у Ліверпулі, а в головних ролях — зірки Шон Бін та Джеймс Нельсон-Джойс.

Серіал "Це наше місто", створений сценаристом Стівеном Батчардом ("Останнє королівство") та спродюсований компанією Left Bank Pictures ("Корона"), зачепив глядачів сумішшю емоційної драми, злочинних інтриг і романтики на межі краху.

У центрі сюжету — історія Майкла (Джеймс Нельсон-Джойс) та Діани (Ганна Онслоу), які намагаються зберегти свої почуття, поки навколо них розвалюється злочинна імперія. Майкл роками разом із Ронні (Шон Бін) контролював наркотрафік з Іспанії до Британії, але втрата однієї партії кокаїну запускає ланцюг подій, що загрожує їхньому "королівству".

У першому сезоні також зіграли Лора Айкман, Джулі Грем, Кевін Гарві, Майк Нобл, Боббі Скофілд, Дарсі Шоу та Стівен Волтерс.

На вулицях цього міста не буде спокою — адже гра лише починається. У другому сезоні на нас знову чекає боротьба за владу, зрада та любов на тлі кримінального Ліверпуля.

Джерело: Deadline