sonyazhytkova .19 марта, 2024 5

Творці "Гри Престолів" Девід Беніофф та Д.Б. Вайс надіслали листа екс-президенту з проханням з'явитися у телешоу. Він відмовився, але зробив це зі смаком, відправивши їм гумористичну відповідь.

"Він написав дуже смішну записку, коли ми намагалися запросити його на камео", - пояснив Беніофф журналу USA Today. "Суть була на зразок: 'Якщо колись станеться справжня інопланетна інвазія, я, мабуть, повинен зберегти себе на цю кризу'".

"Він хоче залишити свої ресурси для справжньої небезпеки", - додав Вайс.

Бажання залучити Президента до участі у "Три тіла" було обґрунтованим: протягом багатьох років він виявляв захоплення трилогією "Три тіла" Лю Цісіна. У співбесіді з New York Times ще у 2017 році Обама розповів, що серія книг просто надзвичайно цікава та захоплююча. Він визнав, що масштаб історії вразив його, особливо на фоні мізерних проблем у Конгресі, які виглядали дрібними порівняно з можливим вторгненням інопланетян.

Обама завжди був стриманим стосовно появи на різноманітних подіях або в поп-культурі. Проте, Вайса та Беніоффа слід поважати за їхню сміливу спробу.

У серіалі "Три тіла" на Netflix розповідається про рішення молодої жінки в Китаї 1960-х років, яке має великий вплив на сучасний світ. Коли природні закони починають розпадатися, група вчених об'єднується з детективом, щоб зіткнутися з найбільшою загрозою в історії людства.

Лю Цісін, автор оригінальних романів "Три тіла", висловив повагу та підтримку творчій команді, що адаптує його роботу для телеглядачів Netflix. Він наголосив на важливості створення історій, які перетинають межі культур та націй та змушують нас розглядати долю людства в цілому. Автор вважає це великою честю та з нетерпінням очікує, коли фани з усього світу зможуть побачити цю історію на Netflix.

Прем'єра серіалу відбудеться 21 березня.

Джерело: Сomicbook