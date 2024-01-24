sonyazhytkova .24 января, 2024 9

У світі кіно відбулося справжнє свято, коли Феррера отримала свою першу номінацію на престижну премію "Оскар". Проте, радість змінюється сумом та розчаруванням від ігнорування культової фігурки Барбі, та відмовою Грети Гервіг та Марго Роббі від заслужених нагород.

Феррера отримала свою першу номінацію на "Оскар" - краща актриса другого плану, за її неймовірну роботу в яскравому блокбастері минулого літа. У своїх словах вона описала цю новину як "сюрреалістичний сон, який став реальністю", вкладаючи в цей успіх свою неймовірну працю та талант. Акторка сказала в ексклюзивному інтерв'ю Entertainment Weekly:

"Переживання, невіра і переповнені почуття... Це таке надреалістичне і мрія, яка здійснилася для мене. Живо згадую, як у своєму дитинстві спостерігала за церемонією вручення "Оскара", бачила триумф Хеллі Беррі, Джулії Робертс, і просто мріяла, що одного дня опинюся в тій кімнаті. Усвідомлювати це важко, і це захоплююче, якщо вживати м'які слова. Вважаю, що мої висловлювання лише частково передають це враження".

Феррера додала:

"Я знову укуталася в ліжко зі своїм iPhone і подумала, 'Дозвольте мені просто прийняти ці новини лежачи'".

Окрім Америки Феррери, "Барбі" отримала кілька номінацій на "Оскар", включаючи кращий фільм, визнання для Раяна Ґослінґа як кращого актора другого плану та номінацію за кращий костюм, серед інших категорій. Однак дивує те, що Грета Гервіг та Марго Роббі були проігноровані в номінації. Це вразило прихильників кінематографу, підкреслюючи непередбачуваність вибору Академії.

Джерело: Мovieweb