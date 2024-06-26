sonyazhytkova .26 июня, 2024 0

A24 презентували перший трейлер фільму жахів "Єретик" від авторів "Тихого місця" - Скотта Бека та Браяна Вудсома. Прем'єра стрічки запланована на 15 листопада.

Головну роль у фільмі зіграє Г’ю Грант ("Wonka"), який з'явиться в незвичному для себе амплуа. Разом з ним у фільмі знімалися Софі Тетчер ("MaXXXine") та Хлоя Іст ("The Fabelmans"). Сюжет розповідає про двох молодих місіонерок (Тетчер та Іст), які, постукавши у неправильні двері, стикаються з підступним та диявольським містером Рідом (Грант) і опиняються у смертельній грі "кішки-мишки".

Скотт Бек і Браян Вудс виступили не лише як режисери, а й як сценаристи та продюсери разом з Джулією Глаусі, Стейсі Шер та Жанеттою Вольтурно. Трейлер можна переглянути вище.

Бек та Браян Вудс відомі як автори та виконавчі продюсери "Тихого місця", фільму жахів, що став основою для нової франшизи, зібравши понад $340 мільйонів у світовому прокаті. Нещодавно вони випустили на екрани науково-фантастичний трилер "65" з Адамом Драйвером, який вони написали, зрежисували та спродюсували для Sony. Вони також були виконавчими продюсерами та співсценаристами екранізації Стівена Кінга "The Boogeyman", яка вийшла в кінотеатрах минулого літа.

Джерело: Deadline