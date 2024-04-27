sonyazhytkova .27 апреля, 2024 5

Спін-офф "Смерті в раю", телешоу про детективні пригоди від BBC та BritBox International, вразив фанатів жанру та став одним із найбільш гучних дебютів минулого року у Великій Британії.

Після фіналу другої частини серіалу "Смерть не в раю" очікується випуск різдвяного спецвипуску, який відбудеться безпосередньо після завершення другого сезону.

У серіалі "За межами раю" Кріс Маршалл втілює образ Детектива Інспектора Гамфрі Гудмена, який залишає острів Сент-Марі, де розгортаються події "Смерті в раю", щоб переїхати до містечка своєї партнерки Марти на березі Девону. Прибувши, він долучається до місцевої поліції, де швидко завойовує повагу серед колег. У другому сезоні, що закінчився нещодавно на BBC, Гудмен і Марта майже одружилися, а їхня історія усиновлення завершилася теплим епілогом, коли вони взяли до себе Райана.

Карибський серіал «Смерть у раю» є одним із найуспішніших драматичних проектів BBC у цьому тисячолітті і триває вже 13 сезонів. Ще один спін-оф, «Повернення до раю» в Австралії, скоро вийде в ефір і також буде показано на BBC. Компанія Red Planet Pictures виробляє «Смерть у раю» та «Смерть не в раю», а BBC Studios Productions Australia працює над «Поверненням».

Джерело: Deadline