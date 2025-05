sonyazhytkova .3 мая, 2025 6

Стримінгові гіганти об’єднали зусилля, аби розповісти світу про одну з найтрагічніших подій сучасної історії — вибух рейсу Pan Am 103 над шотландським містечком Локербі. Драматичний серіал "The Bombing of Pan Am 103" від творців "На службі закону" (Line of Duty) отримав перший офіційний трейлер та дату релізу — 18 травня.

У головних ролях — Коннор Свінделлс ("Сексуальна освіта", "Блудниці") та Патрік Дж. Адамс (Форс-мажори), а також зірки другого плану: Меррітт Вівер, Пітер Муллан, Тоні Карран, Едді Марсан, Ніколас Глівз та Кевін МакКідд.

Сюжет драми охоплює масштабне шотландсько-американське розслідування теракту 1988 року, який забрав 270 життів і став найстрашнішим нападом на території Великої Британії. Від пошуків доказів серед уламків у Шотландії, через сліди в США та Мальті — до гучного судового процесу в Кемп-Зейсті у 2000-му. Історія закінчується підготовкою до нового суду, що має відбутися вже у США.

Саундтрек до серіалу створила легендарна шотландська пост-рок-група Mogwai, уривок з якого вже можна почути у першому трейлері.

Сценарій базується на реальних свідченнях — автор проєкту Адам Моран-Ґріффітс провів глибоке дослідження, зібравши унікальні інтерв’ю з поліцейськими Шотландії, представниками американських спецслужб, а також родинами загиблих, які вперше відкрилися перед камерою.

Зйомки проходили на локаціях у Шотландії, Мальті та Торонто.

"The Bombing of Pan Am 103" — це більше, ніж просто серіал. Це масштабне переосмислення трагедії, яка об'єднала континенти в пошуках правди. Історія, яка досі не відпускає.

Чи зможе світ нарешті дізнатися всю правду про теракт, що змінив хід історії? Відповідь — уже цієї весни.

Джерело: Deadline