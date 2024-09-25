sonyazhytkova .25 сентября, 2024 8

Актор отримав головну роль у документальному драма-проєкті BBC-PBS під назвою "Відродження: Кров і краса", який досліджує, як в умовах насильства, політичних інтриг та суперництва народжувалися деякі з найвидатніших шедеврів мистецтва в Західному світі.

Представники BBC підкреслили, що проєкт відкриє нові горизонти у вивченні Відродження, а також познайомить глядачів з великими іменами, такими як Леонардо да Вінчі та Рафаель, разом із їхніми покровителями XVI століття.

Чарльз Данс славиться своїм вмінням втілювати на екрані образи лиходіїв та авторитарних фігур. Серед його знакових ролей – лорд Маунтбеттен у серіалі "Корона", а також участь у "Грі престолів" і "Грі в імітацію".

Проєкт "Відродження" відповідає сучасній тенденції створення історичних документальних драм, схожих на ті, що запропонував Netflix про Клеопатру, Олександра Великого та російських царів. BBC прагне зберегти свій статус важливого гравця в сфері мистецтв. Керівниця відділу мистецтв Сюзі Клайн підкреслила, що корпорація має міцну прихильність до культурних проєктів, захищаючи їх значення у своїй діяльності.

Джерело: Deadline