sonyazhytkova .12 января, 2024 0

Неперспективний фільм Рідлі Скотта "Exodus: Gods and Kings" з Крістіаном Бейлом раптово відзначився в чартах стримінгового гіганта, піднявшись з пекельного провалу на великих екранах.

Незважаючи на визнання у Голлівуді, Рідлі Скотт робив помилкові кроки протягом своєї кар'єри, і "Exodus: Gods and Kings" 2014 року виявився одним із них. Хоча біблійська епопея не здолала інших історичних шедеврів, таких як "Гладіатор", фільм з Крістіаном Бейлом знайшов новий ринок на платформі Netflix.

З оцінкою у 31% від критиків на Rotten Tomatoes і небагатьма позитивними відгуками глядачів, "Exodus: Gods and Kings" став крахом 2014 року для Рідлі Скотта. Незважаючи на зірковий акторський склад і бюджет у 200 мільйонів доларів, фільм здобув лише 268 мільйонів у касах. Однак після десяти років він несподівано став хітом на Netflix, з майже 19 мільйонами годин перегляду у перший тиждень 2024 року. Фільм, що визнаний як найдавніший серед Топ-10, в тій же компанії з останніми релізами, такими як "Rebel Moon – Part One: A Child of Fire", "Leo" Адама Сандлера та "Leave the World Behind" Джулії Робертс.

Джерело: Мovieweb