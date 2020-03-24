Буквально на днях бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого нью-йоркский суд приговорил к 23 годам заключения, был изолирован в рамках федеральной тюрьмы с диагнозом «коронавирус».
А теперь, как сообщает The Wrap, Вайнштейну предстоит вновь предстать перед судом, только уже лос-анджелесским, где против него также находится иск о домогательствах и насильственном принуждении к сексу, но от других истиц.
В Лос-Анджелесе Вайнштейна собираются судить за изнасилование, насильственное принуждение к оральному сексу, сексуальное проникновение с применением физической силы и случаи избиения. Речь идет об инцидентах, произошедших в 2013 году.
Напомним, в Нью-Йорке Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам из шести. Решение о виновности вынес суд присяжных, а позже судьей был оглашен приговор в 23 года тюремного заключения, который пресса назвала «беспрецедентным».