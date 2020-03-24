Анастасия Лях .24 марта, 2020 7

Буквально на днях бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого нью-йоркский суд приговорил к 23 годам заключения, был изолирован в рамках федеральной тюрьмы с диагнозом «коронавирус».

А теперь, как сообщает The Wrap, Вайнштейну предстоит вновь предстать перед судом, только уже лос-анджелесским , где против него также находится иск о домогательствах и насильственном принуждении к сексу, но от других истиц.

В Лос-Анджелесе Вайнштейна собираются судить за изнасилование, насильственное принуждение к оральному сексу, сексуальное проникновение с применением физической силы и случаи избиения. Речь идет об инцидентах, произошедших в 2013 году.