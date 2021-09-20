Анастасия Лях .20 сентября, 2021 2

В Сети прошел слух, что Warner дала зеленый свет на производство третьего фильма франшизы «Бегущий по лезвию». Об этом написал сайт Giant Freaking Robot, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

Напомним, первый фильм, основанный на романе Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», вышел в 1982 году. Снял его Ридли Скотт. В 2017-м свет увидел сиквел под названием «Бегущий по лезвию 2049», срежиссированный Дени Вильневым.

Оригинал в свое время плохо прошел в прокате, но со временем стал культовым. Продолжение Вильнева, в котором Харрисон Форд вновь сыграл охотника на репликантов Рика Декарда, получило положительные рецензии критиков, но тоже провалилось в коммерческом плане. Так что речи о съемках триквела не было.

Что изменилось, непонятно. Возможно, на новое решение Warner повлиял выход «Дюны» Дени Вильнева, которая показала вполне неплохой результат в стартовый уикенд вне домашнего проката (в США релиз состоится в октябре), один из лучших результатов пандемического периода.