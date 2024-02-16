sonyazhytkova .16 февраля, 2024 10

Гарнер, яка була у шлюбі з Оскароносним режисером та актором протягом 13 років, перебуває у переговорах щодо головної ролі поруч з Меттом Деймоном у фільмі "Тварини".

Аффлек режисує та співпродюсує фільм разом з Деймоном через банер Artists Equity, а також з Дані Бернфельд. Виробництвом також займаються Бред Вестон та Колін Крейтон через MakeReady. Ще тривають переговори щодо участі Гарнер, але якщо все складеться, зйомки можуть розпочатися у Лос-Анджелесі в березні.

Сценарій кримінального трилера написав Коннор МакІнтайр, з правками від Біллі Рея і розповідає історію кандидата у мери, його дружину та їх сина, який став жертвою викрадення. Після того, як вони набули безліч ворогів, включаючи політичних злочинців, подружжя змушене зануритися у темну сторону, щоб врятувати свою дитину.

Гарнер виконає роль дружини, яка буде поруч з Деймоном, що відіграє кандидата.

Акторка, відома своєю універсальністю в кіно та серіалах, включаючи комедії, романтичні фільми та трилери, стала однією з улюблениць Netflix. Вона зіграла ключові ролі в хітах платформи, таких як "Сімейний переворот", "Проєкт Адама" та "День Так".



Гарнер і Аффлек знялися разом у трьох фільмах до свого шлюбу в 2005 році: "Перлина Харбору" (2001), "Сліпець" (2003) і "Електра" (2005). Проте, до цього часу вона не знімалася у фільмах, режисованих ним.



Після 13 років шлюбу, вони розлучилися у 2018 році.

Джерело: Нollywoodreporter