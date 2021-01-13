Анастасия Лях .13 января, 2021 14

Бен Аффлек впервые в своей режиссерской карьере займется съемками фильма в жанре фэнтези.

Как сообщает The Hollywood Reporter, актер возьмется за постановку семейного фильма, основанного на серии романов Шеннон Мессенджер «Хранитель забытых городов». Также Аффлек поработает над адаптацией книги в сценарий (надо полагать, первой книги цикла, состоящего на данный момент из восьми романов, но девятый уже готовится к публикации).

Главной героиней предстоящего фильма станет двенадцатилетняя Софи, обладающая сверхспособностью к телепатии. Вскоре девочка узнает, что ее дар указывает на то, что она — вовсе не человек, а создание из параллельного магического мира.

Других подробностей о проекте пока что нет.